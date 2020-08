Il dottore vi ucciderà subito è il film stasera in tv sabato 8 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il dottore vi ucciderà subito film stasera in tv: cast

La regia è di Rob Pallatina. Il cast è composto da Gina Vitori, Anthony Jensen, Matthew Pohlkamp, Kate Watson, Joel Berti, Philip Nathanael, Elizabeth J. Cron.

Il dottore vi ucciderà subito film stasera in tv: trama

Dopo un incidente sugli sci la vita di Sarah viene salvata da un brillante chirurgo, il dottor Vincent. Ma quando questi confonde la gratitudine della giovane per amore le cose precipitano e ben presto i sentimenti più abietti si impadroniscono di lui.

Il dottore vi ucciderà subito streaming

Il dottore vi ucciderà subito streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

