La Piccola Principessa è il film stasera in tv sabato 8 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Piccola Principessa film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: A little Princess

GENERE: Drammatico, Family

ANNO: 1995

REGIA: Alfonso Cuarón

CAST: Liesel Matthews, Eleanor Bron, Liam Cunningham, Rusty Schwimmer, Arthur Malet, Vanessa Lee Chester, Errol Sitahal, Heather Deloach, Taylor Fry, Darcie Bradford

DURATA: 97 Minuti

La Piccola Principessa film stasera in tv: trama

Nella Londra della regina Vittoria un ufficiale vedovo, Crew, deve partire per una guerra coloniale in Africa. Lascia la figlioletta Sara in un buon collegio. La piccola durante la sua permanenza nella scuola si scontra con la severa direttrice che la relega a lavori servili compromettendo, giorno dopo giorno, la sua fantasia e la sua personalità. Sara cerca di continuare a credere che “ogni ragazza è una principessa”, ma viene messa a dura prova quando giunge la notizia che il padre è stato ucciso e che la sua proprietà è stata confiscata dal governo inglese. In mancanza di chi paga la retta, la piccola diviene bersaglio dell’diosa direttrice…

La Piccola Principessa film stasera in tv: curiosità

La pellicola è ispirata all’omonimo romanzo per ragazzi scritto da Frances Hodgson Burnett anche se gli sceneggiatori hanno ampiamente modificato alcune parti della storia.

Il film è il remake del lungometraggio di Walter Lang La piccola principessa del 1939 con Shirley Temple.

Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar.

Al botteghino la pellicola ha incassato nelle prime 2 settimane 5,4 milioni di dollari.

La Piccola Principessa streaming

La Piccola Principessa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Piccola Principessa film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Q3WJrWZ_npg

