Bold Pilot Leggenda di un campione è il film stasera in tv venerdì 31 luglio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bold Pilot Leggenda di un campione film stasera in tv: cast

La regia è di Ahmet Katiksiz. Il cast è composto da Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuskan, Ali Seçkiner Alici, Sibel Tasçioglu, Serkan Ercan, Melis Sezen, Merve Altinkaya, Sekvan Serinkaya.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bold Pilot Leggenda di un campione film stasera in tv: trama

Siamo negli anni Novanta. Halis Karatas è cresciuto in una famiglia dedita all’equitazione, in un remoto villaggio dell’Anatolia, così sviluppa sin da bambino una sfrenata passione per i cavalli e spera più di ogni altra cosa di diventare un fantino di successo. Deciso a portare a termine i suoi obiettivi il giovane lascia il suo paese e si trasferisce a Istanbul, dove incontra Bold Pilot, un potente stallone difficile da domare…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bold Pilot Leggenda di un campione streaming

Bold Pilot Leggenda di un campione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili