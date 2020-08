Game Night Indovina chi muore stasera è il film stasera in tv domenica 9 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Game Night Indovina chi muore stasera: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Game Night

DATA USCITA: 1 maggio 2018

GENERE: Azione, Commedia, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein

CAST: Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Jesse Plemons, Kylie Bunbury, Kyle Chandler, Michael C. Hall, Danny Huston, Chelsea Peretti, Camille Chen, Joshua Mikel

DURATA: 100 Minuti

Game Night Indovina chi muore stasera: trama

Max (Jason Bateman) e Annie (Rachel McAdams) si riuniscono settimanalmente con altre coppie per trascorrere insieme una serata di giochi di società. Una di queste sere il carismatico fratello di Max, Brooks (Kyle Chandler), propone di risolvere un misterioso delitto con tanto di criminali e agenti federali improvvisati. Ma Brooks viene rapito e tutti pensano che sia parte del gioco. Ma quando i sei partecipanti si apprestano a risolvere il caso scoprono che né il gioco, né Brooks sono quel che sembrano. Gli amici si troveranno invischiati in situazioni inaspettate nel corso di una caotica notte dove non ci saranno nè regole, senza punti e senza alcuna idea di chi siano tutti i giocatori, questa partita potrebbe rivelarsi la più divertente in assoluto… o la fine dei giochi.

Game Night Indovina chi muore stasera recensione

Game Night è il secondo film di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, i famosi sceneggiatori di Spider-Man. Game Night non è un film scontato e le sorprese sono continue tanto che fin dall’inizio sembra che i protagonisti rischino tutti di morire. Gli attori sono tutti superbi, si sanno ben muovere fra dramma e commedia seguendo un copione totalmente basato sul ritmo. Il ritmo, che caratterizza ogni singola scena e crea una meravigliosa tensione, è proprio la miglior qualità di questa commedia nera (o action-comedy). Ci sono battute divertenti e spiritose inserite in un thriller con atmosfere cupe e il giusto spargimento di sangue con momenti di satira sociale. Così facendo i due registi creano un leggero spaesamento e quella tensione che tengono sulle spine lo spettatore. Game Night vanta inoltre una buona confezione nella cura dei dettagli, come l’uso di musica elettronica per la colonna sonora di Cliff Martinez.

Game Night Indovina chi muore stasera: curiosità

Il film riporta molte citazioni cinematografiche, da Tarantino a Fight Club ed anche Hulk di Edward Norton.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 23 febbraio 2018, mentre in Italia dal 1º maggio dello stesso anno.

Game Night Indovina chi muore stasera streaming

Game Night Indovina chi muore stasera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Game Night Indovina chi muore stasera: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=X-tc7SpHExs

