Codice Mercury è il film stasera in tv lunedì 10 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Codice Mercury film stasera in tv: cast

La regia è di Harold Becker. Il cast è composto da Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Carrie Preston, Kevin Conway, Robert Stanton, Peter Stormare, Kelley Hazen, John Doman, Hank Harris, Bodhi Elfman, Lindsay Ginter, John Carroll Lynch.

Codice Mercury film stasera in tv: trama

Grandi festeggiamenti all’NSA per la messa a punto di un codice considerato da tutti inaccessibile. Grande lo sgomento quando Simon Lynch, un ragazzino di nove anni affetto da autismo, riesce a decifrarlo. L’infido Nick Kudrow, appellandosi alla sicurezza nazionale, decide che il bambino debba essere eliminato…

Codice Mercury streaming

Codice Mercury streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Codice Mercury film stasera in tv: trailer

