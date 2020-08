Corda tesa è il film stasera in tv lunedì 10 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Corda tesa film stasera in tv: cast

La regia è di Richard Tuggle. Il cast è composto da Clint Eastwood, Jennifer Beck, Geneviève Bujold, Rebecca Clemons, Alison Eastwood, Judy Harper, Margareth Howell, Dan Hedaya, Rebecca Perle, Regina Richardson, Jamie Rose, Marco St. John, Randi Brooks.

Corda tesa film stasera in tv: trama

Wes Block è un detective di New Orleans, che vive una situazione familiare piuttosto complicata, visto che si trova un matrimonio fallito alle spalle e due figlie da mantenere. Come se non bastasse gli viene affidata un’indagine delicata. Deve mettersi sulle tracce di un serial killer che sta terrorizzando la città, violentando e uccidendo giovani donne.

L’uomo viene così a contatto con la parte più oscura della città e scopre un lato dela sua personalità che non pensava di possedere. Intanto, conosce Beryl, l’avvocato di una delle vittime, e qualcosa nasce tra i due…

Corda tesa streaming

Corda tesa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV: link utili