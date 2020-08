Ice Twisters è il film stasera in tv lunedì 10 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ice Twisters film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Ice Twisters

GENERE: Fantascienza

ANNO: 2009

REGIA: Steven R. Monroe

CAST: Mark Moses, Camille Sullivan, Kaj-Erik Eriksen, Alex Zahara, Luisa D’Oliveira, Chelan Simmons

DURATA: 87 Minuti

Ice Twisters film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Charlie Price è uno scrittore di successo, specializzato in romanzi di fantascienza ambientati nel bel mezzo di catastrofi naturali. Durante un incontro per firmare autografi, una tempesta simile a quelle che ha descritto nei suoi libri si materializza davanti ai suoi occhi; un tornado di ghiaccio trascina con se’ tutto ciò che trova sul suo cammino, per poi sparire cosi’ com’era arrivato. Due studiosi della Federal Science Foundation si interessano del fenomeno, ma Charlie scopre che la loro indagine e’ tutt’altro che casuale….

Ice Twisters film stasera in tv: curiosità

Il film è stato prodotto per il canale televisivo SyFy.

Inizialmente la pellicola è stata distribuito con il titolo Ice twisters – Il demone dei ghiacci ed anche con il titolo Tempesta di ghiaccio, più fedele alla traduzione letterale del titolo originale.

Ice Twisters streaming

Ice Twisters streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ice Twisters film stasera in tv: trailer

