Il Paradiso all’improvviso film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia / sentimentale

ANNO: 2003

REGIA: Leonardo Pieraccioni

CAST: Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Anna Maria Barbera, Gea Martire, Giulia Montanarini, Fabrizio Pizzuto, Claudia Baroncini, Franco Javarone, Augustine Jayakumar Arumugan

Il Paradiso all’improvviso film stasera in tv: trama

Lorenzo (Leonardo Pieraccioni) lavora nella sua ditta che realizza gli effetti atmosferici per cinema e televisione. La sua particolarità è però quella di essere un single incallito. Per questa sua libertà totale è spesso invidiato dai suoi amici Taddeo Borromini (Alessandro Haber) e Giandomenico Tardella (Rocco Papaleo). Questi due infatti, oltre ad essere gli eredi di due famiglie nobili in lotta, hanno alle spalle matrimoni falliti ed ex mogli da mantenere. Tutto però cambia quando Lorenzo viene chiamato insieme alla sua assistente Nina (Anna Maria Barbera) a lavorare in una villa ad Ischia: qui infatti conosce Amaranta (Angie Cepeda), una bellissima ragazza colombiana che gli fa perdere la testa.

Il Paradiso all’improvviso film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha ricevuto tre nomination importanti: la prima ai David di Donatello 2004 per la Miglior attrice non protagonista a Anna Maria Barbera; la seconda ai Nastri d’Argento 2004 sempre per la Miglior attrice non protagonista a Anna Maria Barbera; infine come Miglior canzone originale (Il paradiso all’improvviso) di Gianluca Sibaldi ai Nastri d’Argento 2004.

Nel film possiamo vedere un cameo dell’attore Massimo Ceccherini, grande amico di Leonardo Pieraccioni. Il comico toscano appare durante la notte brava di Lorenzo e Borromini.

Il Paradiso all’improvviso ha segnato il debutto sul grande schermo di Anna Maria Barbera, conosciutissima e amata dal pubblico nei panni di Sconsy a Zelig.

Il Paradiso all’improvviso streaming

Il Paradiso all’improvviso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Paradiso all’improvviso film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ypB9419aPFs

