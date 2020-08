Ippocrate è il film stasera in tv lunedì 10 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ippocrate film stasera in tv: cast

La regia è di Thomas Lilti. Il cast è composto da Vincent Lacoste, Jacques Gamblin, Reda Kateb, Marianne Denicourt, Félix Moati, Carole Franck, Philippe Rebbot, Julie Brochen, Thierry Levaret.

Ippocrate film stasera in tv: trama

Benjamin diventerà un grande dottore, ne è certo. Ma durante il suo primo tirocinio nel reparto diretto dal padre, nulla va come previsto. La pratica è più dura della teoria. La responsabilità è schiacciante, suo padre è praticamente assente e il suo co-stagista, Abdel, è un medico di origine algerina più esperto di lui. Benjamin si ritrova brutalmente a fare i conti con i propri limiti, le proprie paure, quelle dei suoi pazienti, delle loro famiglie, quelle dei medici e del personale.

Prende il via in questo modo la sua iniziazione. Thomas Lilti dirige una commedia agrodolce e sensibile che con uno sguardo nitido si addentra nell’umanità del mondo medico, tra risate ed emozioni.

Ippocrate streaming

Ippocrate streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV: link utili