VIP è il film stasera in tv lunedì 10 agosto 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

VIP film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2008

REGIA: Carlo Vanzina

CAST: Enrico Brignano, Matteo Branciamore, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Alena Seredova, Maria Grazia Cucinotta

DURATA: 105 Minuti

VIP film stasera in tv: trama

Ilaria Della Rocchetta (Monica Scattini) è la PR più famosa e ricercata di Roma. La donna organizza un’esclusiva festa per inaugurare il nuovo ristorante chiamato “L’Impero del Sushi”, che è di fatto l’evento mondano dell’anno. Alla festa vengono invitate delle celebrità internazionali, come ad esempio la giovane attrice statunitense Julia Logan (Hana Komestikova), ma partecipano anche alcuni personaggi invitati “per caso”. Durante il party avvengono così molti incontri che si ripeteranno nei giorni successivi al di fuori di quel contesto mondano.. E tutti si scontreranno con la scoperta dell’amara verità..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

VIP film stasera in tv: curiosità

Il film è diretto da Carlo Vanzina che ha scritto la sceneggiatura insieme al fratello Enrico.

Vip è un film per la televisione e prodotto per Mediaset, che l’ha trasmesso in prima visione sulla sua rete ammiraglia Canale 5 il 12 ottobre 2008.

La colonna sonora e composta da Stefano Magnanensi.

VIP streaming

VIP streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili