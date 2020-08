CHICAGO P.D. 6 EPISODI 11 AGOSTO 2020. Arriva su Italia 1 martedì 11 agosto 2020 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. 6 trama episodi 11 agosto 2020 su Italia 1

Chicago P.D. 6 trama episodio 16 Casi dimenticati. Dopo aver risolto un altro caso per l’Intelligence, uno degli elementi della configurazione di Voight scompare misteriosamente, ma lui scopre che è stata rapita da un serial killer. Nel frattempo, Price cerca di convincere ancora una volta Voight ad entrare in politica, ma lui rifiuta.

Chicago P.D. 6 trama episodio 17 Antidolorifici. Il caos segue Chicago quando Price viene colpito da un cecchino, l’Intelligence scopre che qualcuno prende di mira i membri delle forze dell’ordine e impiegati statali. Voight scava più a fondo e scopre che il sospettato era la sua vecchia conoscenza.

Chicago P.D. 6 streaming

Chicago P.D. 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

