Il commissario Lo Gatto è il film stasera in tv martedì 11 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4.

Il commissario Lo Gatto film stasera in tv: cast

La regia è di Dino Risi. Il cast è composto da Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Isabel Russinova, Galeazzo Benti, Maurizio Micheli, Nicoletta Boris, Roberto Della Casa, Gianni Franco, Armando Marra, Albano Bufalini, Alberto Capone, Renata Attivissimo.

Il commissario Lo Gatto film stasera in tv: trama

Il commissario Lo Gatto (Lino Banfi) è un intransigente agente trasferito d’ufficio nell’isola di Favignana per aver chiesto l’alibi a Papa Giovanni Paolo II durante un caso di omicidio in Vaticano. L’uomo dell’ordine vedrà ben presto un’occasione di riscatto quando un misterioso delitto scuoterà la tranquilla località turistica. Le indagini sul (presunto) assassinio dell’ex-valletta Wilma Cerulli finiranno per avere una portata tale da far cadere addirittura il governo italiano

Il commissario Lo Gatto streaming

Il commissario Lo Gatto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

