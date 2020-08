Il Secondo Tragico Fantozzi è il film stasera in tv martedì 11 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Secondo Tragico Fantozzi film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Comico

ANNO: 1976

REGIA: Luciano Salce

CAST: Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Ugo Bologna, Mauro Vestri, Plinio Fernando, Antonino Faà Di Bruno, Nietta Zocchi, Paolo Paoloni

DURATA: 110 Minuti

Il Secondo Tragico Fantozzi film stasera in tv: trama

Il ragionier Ugo Fantozzi deve portare, a causa di un malaugurato sorteggio, al casinò di Montecarlo uno dei suoi principali. Al fine di portare fortuna al suo capo è costretto a rimpinzarsi d’acqua minerale fino a sollevarsi da terra come un palloncino. Nel secondo episodio Fantozzi torna in Italia e partecipa a una battuta di caccia dove spara a se stesso. Siamo a Genova e Fantozzi partecipa al varo di una nuova nave, ma la bottiglia di champagne si infrange sulla sua testa invece che sullo scafo. Va anche a cena dalla Contessa ma si brucia il palato con dei pomodori piccanti e deve difendersi da un terribile alano che lo insegue fino a Roma.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Per portare la figlia al circo finge di essere ammalato, ma al circo tra il pubblico c’è anche il suo capo e allora Fantozzi per non farsi scoprire si nasconde nel cannone che poi però spara. Non manca la tradizionale proiezione del celebre film La corazzata Potemkin, dove coraggiosamente esprime il suo giudizio con la famosa frase “La corazzata Potemkin è una cagata pazzesca”. Alla fine Fantozzi si ritroverà a dover ricominciare la propria carriera dal punto più… alto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Secondo Tragico Fantozzi film stasera in tv: curiosità

Il film è una sorta continuum con il precedente. Proprio come lui infatti è tratto dai libri originali omonimi.

La commedia del 1976 è formata da una serie di episodi. Si parte con quello del casinò, poi segue una battuta di caccia, il varo di una nave aziendale, la cena a casa della contessa, si fa una tappa al circo, una al cineforum e altre vicissitudini.

Il Secondo Tragico Fantozzi streaming

Il Secondo Tragico Fantozzi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Secondo Tragico Fantozzi film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=oxGG34fPvJY

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili