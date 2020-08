Un amore sopra le righe è il film stasera in tv martedì 11 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un amore sopra le righe film al cinema: scheda

TITOLO ORIGINALE: Mr & Mme Adelman

DATA USCITA: 15 marzo 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Nicolas Bedos

CAST: Nicolas Bedos, Doria Tillier, Denis Podalydès

Un amore sopra le righe film al cinema: trama

Sarah è una brillante studentessa di lettere classiche dalle origini modeste. Un giorno del lontano 1971 incontra , e Victor che è invece uno scrittore narcisista e ambizioso. I due giovani non immaginano che lui diventerà uno dei più importanti scrittori francesi e che si innamoreranno perdutamente. Sarah e Victor trascorreranno insieme 45 anni, Sullo sfondo della storia di mezzo secolo, si svilupperanno le loro vicende amorose tra litigi, delusioni, successi personali, separazioni e riavvicinamenti e i segreti inconfessabili di una coppia fuori dal comune. Ma chi è veramente Sarah, la donna che vive all’ombra del marito diventato una star della letteratura?

Un amore sopra le righe recensione

Nicolas Bedos è all’esordio alla regia e il suo lavoro è decisamente soddisfacente. La sua pellicola racconta una storia intensa, quella di un amore durato quasi mezzo secolo, e lo fa in maniera molto originale. con un efficace realismo tra un continuo alternarsi di momenti felici e crisi. Lo spettatore assiste all’evoluzione e maturazione dei due protagonisti, Sarah e Victor. Nicolas Bedos e Doria Tiller regalano interpretazione particolarmente intensa e riescono ad arricchire i personaggi di profondità e complessità d’animo degni di nota. La regia spazia tra continui flashback, primi piani e piani in sequenza, e questo trasporta pesantemente lo spettatore nell’incredibile storia d’amore.

Victor riesce a raggiungere il proprio successo grazie a Sarah, l’unica persona a credere in lui e ai suoi sogni. Ma non è vero che dietro un grande uomo ci sia sempre una grande donna. Il film va seguito con molta attenzione fin dall’inizio perchè poi il finale non sembri così inaspettato. Anche quest’uomo non è poi così grande, anzi a tratti pare banale. In realtà tra i due protagonisti quello centrale è Sarah che mostra una personalità incredibile. Una vecchia macchina da scrivere apre il film ed un moderno computer la chiude, strumenti per scrivere una nuova storia e la firma è sempre la stessa Victor Adelman, o no?

Un amore sopra le righe streaming

Un amore sopra le righe streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Un amore sopra le righe film al cinema: curiosità

Il film ha ricevuto le candidature per il Premio César per la migliore opera prima e Premio César per la migliore attrice.

Nicolas Bedos e Doria Tiller sono marito e moglie anche nella vita reale.

Per Doria Tillier, ex miss meteo di Canal +, si tratta del primo ruolo da attrice al cinema.

