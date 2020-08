COME SORELLE SESTA PUNTATA. Mercoledì 12 agosto 2020 torna su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sul sesto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Come Sorelle sesta puntata: trama e anticipazioni 12 agosto 2020

Come Sorelle sesta puntata. Per Cahide non sarà così semplice riuscire a farsi accettare dalle figlie. Nella mente delle ragazze infatti ci sono solo gli articoli di giornale: ai loro occhi, Cahide ha ucciso loro padre. La donna tra l’altro non può rivelare loro la verità su quanto accaduto in passato, ovvero che è stato Cemal a uccidere suo marito. Il cognato infatti continua a minacciarla e Cahide riuscirà a creare un piano per sbarazzarsi di lui all’istante.

Per farlo dovrà chiedere aiuto a una vecchia amica, ma si ritroverà di fronte ad un dettaglio che non ha mai considerato. Le anticipazioni di Come Sorelle ci svelano inoltre che Cilem sarà l’unica a non riuscire ad accettare il ritorno della madre. Sarà irremovibile e decisa: finchè la donna avrà vita, lei di certo non la perdonerà. Una situazione che complicherà ancora di più la decisione di Ipek e Deren di agire in modo diverso, nonostante le difficoltà nel rapportarsi con la madre.

Come Sorelle streaming

Come Sorelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

