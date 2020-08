Gli uccelli è il film stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è il cult di Alfred Hitchcock con Rod Taylor e Tippi Hedren. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gli uccelli film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Birds

USCITO IL: 31 ottobre 1963

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 1963

REGIA: Alfred Hitchcock

CAST: Rod Taylor, Tippi Hedren, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, Veronica Cartwright, Ruth McDevitt, Lonny Chapman, Richard Deacon, Ethel Griffies, Malcolm Atterbury, Joe Mantell, Elizabeth Ylson, John McGovern, Charles McGraw, Bill Quinn, Karl Swenson, Doodles Weaver, Doreen Lang

DURATA: 119 Minuti

Gli uccelli film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Un incontro in un negozio di animali di San Francisco sprona la giovane e ricca Melanie Daniels (Tippi Hedren) a rincontrare l’intrigante avvocato Mitch Brenner (Rod Taylor). Attratta e indispettita dal comportamento dell’uomo, Melanie si mette in viaggio per Bodega Bay, cittadina californiana dove Mitch trascorre il fine settimana con la madre e la sorellina. L’accompagnano una coppia di pappagallini inseparabili, che Melanie porta in dono alla bambina per il suo compleanno. La situazione, però precipita poco dopo l’arrivo in paese di Melanie: un gabbiano la ferisce al volto.

Gli uccelli film stasera in tv: curiosità

La protagonista Tippi Hedren soffrì di un esaurimento nervoso durante le riprese, che vennero interrotte per una settimana per dare all’attrice la possibilità di riposare.

Come in molti film del regista, Alfred Hitchock fa un cameo: lo vediamo all’inizio quando esce dal negozio di animali con due cani al guinzaglio.

La prima versione del finale mostrava i fuggiaschi raggiungere San Francisco e trovare il Golden Gate Bridge invaso dagli uccelli. Più tardi, però, Hitchcock ha deciso di optare per un finale aperto a diverse interpretazioni. Inoltre non ha voluto inserire la classica scritta The End dopo l’ultima scena.

Tra i riconoscimenti, il film è stato nominato agli Oscar come Migliori effetti speciali a Ub Iwerks, mentre ha vinto il Golden Globe come Miglior attrice debuttante a Tippi Hedren.

Gli uccelli streaming

Gli uccelli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Gli uccelli film stasera in tv: trailer

