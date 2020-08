L’altra metà della storia è il film stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’altra metà della storia film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Sense of an Ending

GIORNO DI USCITA: 12 ottobre 2017

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Ritesh Batra

CAST: Charlotte Rampling, Jim Broadbent, Michelle Dockery, Emily Mortimer, Harriet Walter, Joe Alwyn, Matthew Goode, James Wilby, Edward Holcroft, Freya Mavor

DURATA: 108 Minuti

L’altra metà della storia film stasera in tv: trama

Tony Webster (Jim Broadbent) è un settantenne pensionato, proprietario di un negozio di vendita e riparazione di vecchie macchine fotografiche. È divorziato e ha una figlia in attesa di un figlio ottenuto con inseminazione artificiale perché non vuole aver un partner. Un giorno Tony riceve una lettera da uno studio notarile che l’informa di aver ricevuto in eredità il vecchio diario di un amico d’infanzia. Il lascito è ora nelle mani dell’anziana Veronica (Charlotte Rampling), che era la ragazza di Tony ai tempi dell’università.

Il tentativo di sottrarre il diario all’enigmatica Veronica, costringe Tony a ripercorrere gli anni giovanili della loro storia d’amore, il tradimento e la relazione della ragazza con il suo migliore amico. Tony troverà il coraggio di scavare in profondità e assumersi la responsabilità delle devastanti conseguenze dei gesti che ha compiuto tanti anni prima?

L’altra metà della storia recensione

La trama del film si muove in una costante oscillazione tra presente e passato. Impreziosiscono la pellicola l’interpretazione dei due grandi attori come Jim Broadbent che si conferma uno dei migliori caratteristi del cinema britannico. Riesce ad infondere con naturalezza un sentimento di simpatia al suo personaggio, un uomo chiuso, isolato e testardo. Charlotte Ramplinganche se la sua partecipazione è limitata a poche scene, riesce a creare un personaggio credibile, che diventa reale grazie alla perfezione dalle espressioni del volto, dei mezzi sorrisi e di un linguaggio del corpo che raggiunge livelli di comunicazione rari.

Ottima anche l’interpretazione degli altri attori del cast tra cui quella di Harriet Walter nel ruolo della paziente ex moglie. La traspozione del libro non è riuscita perfettamente, si sente la mancanza della voce narrante. Ma se da un lato il film lascerà perplessi i lettori del romanzo sicuramente invoglierà alla lettura dello stesso gran parte degli spettatori e questa è sempre una buona cosa.

L’altra metà della storia film stasera in tv: curiosità

Il film è l’adattamento del romanzo vincitore del Booker Prize Il Senso Di Una Fine, scritto da Julian Barnes nel 2011.

Charlotte Rampling ha vinto la Coppa Volpi di Miglior attrice al Festival del Cinema di Venezia 2017, per Hannah.

L’altra metà della storia streaming

L’altra metà della storia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

L’altra metà della storia film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=-_GeWEUkIRI

