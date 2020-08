SQUADRA SPECIALE COBRA 11 EPISODI 12 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 12 agosto 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 12 agosto 2020 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 24 episodio 1 Buon compleanno. Poco prima del suo cinquantesimo compleanno, Semir rassegna le dimissioni dalla Polizia Autostradale, poiché tormentato dai ricordi e rimorsi del padre morto.

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 24 episodio 2 Affari interni. Insieme ai Corpi Speciali, Semir e Paul devono prendere una decisione immediata per salvare dei manifestanti da un’autocisterna preparata con dell’esplosivo.

Squadra Speciale Cobra 11 streaming

La serie tv Squadra Speciale Cobra 11 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

