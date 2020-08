Truman Un vero amico è per sempre film stasera in tv 12 agosto: cast, trama, streaming

Truman Un vero amico è per sempre è il film stasera in tv mercoledì 12 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Truman Un vero amico è per sempre film stasera in tv: cast

La regia è di Cesc Gay. Il cast è composto da Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Eduard Fernández, Àxel Brendemühl, Pedro Casablanc, José Luis Gómez.

Truman Un vero amico è per sempre streaming

Truman Un vero amico è per sempre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Truman Un vero amico è per sempre film stasera in tv: trama

Il madrileno Tomas parte dal Canada dove si è trasferito per recarsi dal suo migliore amico Julian, attore argentino che vive a Madrid perchè sa che il suo amico ha poco tempo da vivere. I due condividono ilmomento di preparazione alla morte che comporta anche l’assunzione di decisioni pratiche. Una di queste è sistemare il cane di Julian che si chiama appunto Truman. Tomas come ogni vero amico non molla mai, come anche le donne della vita di Julian e suo figlio Nico. Ciascuno reagisce a proprio modo all’evento luttuoso a volte con qualche sorpresa. Julian reagisce con un ribaltamento delle priorità che spiazza ma che è tipico di chi si trova viso a viso con la morte e non ha più tempo. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Truman Un vero amico è per sempre film stasera in tv: trailer

