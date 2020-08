Frantic è il film stasera in tv giovedì 13 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Frantic film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller

ANNO: 1988

REGIA: Roman Polanski

ATTORI: Harrison Ford, Betty Buckley, Emmanuelle Seigner, Louise Vincent, Yorgo Voyagis, Jimmie Ray Weeks, Artus de Penguern, Dominique Pinon, Yves Renier, Laurent Spielvogel, Tina Sportolaro, Alexandra Stewart

DURATA: 121 Minuti

Frantic film stasera in tv: trama

Il dottor Richard Walzer è un medico cardiologo americano, che va a Parigi per partecipare ad un congresso medico. Con sè ha portato anche la moglie Sondra, ma la donna scompare dalla ‘Hotel dove alloggiano e sparisce anche una delle loro valigie. Il dottor Richard Walzer è sconvolto e subito comincia a cercare disperatamente la moglie. Non trova però appoggi alla sua ricerca nè da parte della polizia né dell’ambasciata. Allora decide di procedere da solo nelle indagini. Il medico rintraccia Michelle, una splendida ragazza, che era stata incaricata, dietro un forte compenso, di recare in Francia dagli Stati Uniti una valigia, la stessa che, per uno scambio, era stata ritirata dalla signora Walker. Con la misteriosa e conturbante ragazza Richard dovrà persino salire sui tetti a strapiombo di Parigi. Ma è nella valigia la chiave del mistero…

Frantic film stasera in tv: curiosità

Roman Polanski fa un doppio cameo nel film: interpreta il tassista che allunga i fiammiferi al protagonista; inoltre è del regista la voce dell’uomo in giacca di tweed che interroga Michelle.

Durante la post-produzione 15 minuti di film sono stati tagliati e il finale è stato rigirato.

Il regista e Emmanuelle Seigner si sono sposati il 30 agosto 1989, dopo aver lavorato insieme al film.

Frantic streaming

Frantic streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Frantic film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/XKRSA40CGfo

Stasera in TV sui social

