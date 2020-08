L’uomo dei sogni è il film stasera in tv giovedì 13 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’uomo dei sogni film stasera in tv: cast

La regia è di Phil Alden Robinson. Il cast è composto da Kevin Costner, Amy Madigan, Gaby Hoffmann, Ray Liotta, Timothy Busfield, James Earl Jones, Burt Lancaster, Frank Whaley, Dwier Brown, Fern Persons, Kelly Coffield, James Andelin.

L’uomo dei sogni film stasera in tv: trama

Ray è un coltivatore di mais dell’Iowa che vive col rimorso di non aver saputo parlare col padre morto e senza avere realizzato i suoi sogni sportivi. Su invito di una voce che ripete “Lenisci il suo dolore”, Ray costruisce davanti a casa un campo da baseball, nel quale vengono a giocare una miracolosa partita vecchi campioni, tra i quali uno scrittore, un medico e il padre di Ray, tutti morti da tempo…

L’uomo dei sogni streaming

L’uomo dei sogni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’uomo dei sogni film stasera in tv: trailer

