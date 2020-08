L’uomo che sognava con le aquile è il film stasera in tv giovedì 13 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’uomo che sognava con le aquile film stasera in tv: cast

La regia è di Regia di Vittorio Sindoni. Il cast è composto da Terence Hill, Michelle Bonev, Mattia Cicinelli, Andrea Tidona, Alberto Molinari, Pier Luigi Misasi, Stefania Bogo, Mariolina De Fano.

L’uomo che sognava con le aquile film stasera in tv: trama

Rocco Ventura, ex avvocato calabrese, si è ritirato sulle montagne dell’Aspromonte, dove vive producendo un antico formaggio dalla ricetta tipica tramandata di generazione in generazione. Quando una direttiva comunitaria gli impone di cambiare il metodo di produzione l’ex avvocato combatte contro la Comunità Europea, ottenendo l’appoggio della comunità locale. La sua lotta si interseca con una delicata storia di amore e amicizia.

L’uomo che sognava con le aquile streaming

L’uomo che sognava con le aquile streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

L’uomo che sognava con le aquile film stasera in tv: trailer

