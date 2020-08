Passenger 57 Terrore ad alta quota è il film stasera in tv giovedì 13 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Passenger 57 Terrore ad alta quota film stasera in tv: cast

La regia è di Kevin Hooks. Il cast è composto da Wesley Snipes, Bruce Paine, Tom Sizemore, Alex Datcher, Bruce Greenwood ed Elizabeth Hurley.

Passenger 57 Terrore ad alta quota film stasera in tv: trama

Charles Rane è a bordo di un aereo e scortato e con le mani bloccate da un robusto paio di manette. Durante un solo anno Rane è stato l’ideatore di ben quattro attentati dinamitardi ad altrettanti aerei. L’FBI che indaga su di lui è riuscita ad attribuirgliene con certezza soltanto due. Rane è noto nell’ambiente dei servizi segreti per la sua spietatezza ed è considerato il più pericoloso di terrorista in circolazione ed è assolutamente folle.

Ora Rane è diretto, sotto la custodia degli agenti federali, alla volta di Los Angeles dove sarà processato. Il pericoloso criminale che è riuscito a ingannare gli agenti dell’Fbi della scorta e dirotta l’areo. Per fortuna tra i passeggeri c’è un esperto di lotta al terrorismo, l’ex agente dei servizi segreti ed esperto di arti marziali John Cutter, che si ritrova a dover intervenire per sventare il dirottamento…

Passenger 57 Terrore ad alta quota streaming

Passenger 57 Terrore ad alta quota streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Passenger 57 Terrore ad alta quota film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=PdJItIeGN1U

