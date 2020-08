I delitti della foresta nera è il film stasera in tv venerdì 14 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I delitti della foresta nera film stasera in tv: cast

La regia è di Regia di Marcus O. Rosenmüller. Il cast è composto da Jessica Schwarz, Max von Thun, Nadja Bobyleva.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I delitti della foresta nera film stasera in tv: trama

Il corpo di una giovane donna viene scoperto in un lago. E’ la nipote del sindaco di una città della Foresta Nera. Antiche leggende parlano di fantasmi, ma la detective Maris Bächle nutre molti dubbi…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I delitti della foresta nera streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili