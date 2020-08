Into the Storm film stasera in tv 14 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Into the Storm è il film stasera in tv venerdì 14 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Into the Storm film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller

ANNO: 2014

REGIA: Steven Quale

ATTORI: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter, Nathan Kress, Matt Walsh, Kyle Davis, London Elise Moore, Jon Reep, Arlen Escarpeta, Scott Lawrence

Into the Storm film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Silverton, cittadina dell’Oklahoma, viene colpita e devastata da una serie di tornado senza precedenti, tutti arrivati in un solo giorno. Ma il peggiore di tutti deve ancora arrivare secondo le previsioni dei meteorologi. Le persone fuggono terrorizzate, ma alcuni vanno in direzione contraria: corrono verso il tornado. All’inseguimento dei tornado ci sono Allison, una meteorologa esperta di tornado; Pete che sogna di filmare il twister perfetto; Donk amante del rischio che vuole ottenere il record di visualizzazioni delle sue imprese folli su Youtube, riprese dal suo altrettanto folle amico Reevis.

Into the Storm film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura della pellicola è scritta da John Swetnam.

Alcuni membri della troupe creativa del regista hanno fatto parte del gruppo che ha lavorato a Final Destination 5, compreso il direttore della fotografia Brian Pearson, lo scenografo David Sandefur, Eric Sears al montaggio, il compositore Brian Tyler e la costumista Kimberly Adams.

Le riprese sono sono state effettuate a Detroit, poi a Rochester ed anche in alcune zone di Oakland, tra cui l’Università.

Into the Storm streaming

Into the Storm streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Into the Storm film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/zbvRVpPRkeA

