Invasion è il film stasera in tv venerdì 14 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Invasion film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 12 ottobre 2007

GENERE: Thriller, Fantascienza

ANNO: 2007

REGIA: Oliver Hirschbiegel, James McTeigue

CAST: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jackson Bond, Jeffrey Wright, Veronica Cartwright, Josef Sommer, Celia Weston

DURATA: 99 Minuti

Invasion film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Uno Space Shuttle precipita sulla Terra. La dott.ssa Carol Bennell scopre che il veicolo ha trasportato sulla terra un misterioso virus alieno che attacca gli esseri umani nel sonno. Le persone che si ammalano non provano più sentimenti ne emozioni e diventano inumani, pur restando all’apparenza di aspetto umano. Diventa dunque impossibile distinguere tra le persone affette dal virus e quelle sane. Intanto Carol, con l’aiuto di Ben Driscoll, si mette alla ricerca di suo figlio Oliver, che è col padre Tucker (una delle vittime)..

Invasion film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal romanzo di Jack Finney, che a sua volta ispirò il film del 1956 L’invasione degli ultracorpi, di cui Invasion è di fatto un remake.

Alla Warner Bros non piacque il lavoro fatto dal regista Oliver Hirschbiegel e venne affidato al regista James McTeigue il completamento della pellicola per renderla più movimentata e ricca d’azione. Il film uscito nel 2007 non fu particolarmente apprezzato né dal pubblico né dalla critica e divenne uno dei più grandi flop di quell’anno.

Invasion streaming

Invasion streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

