Rosamunde Pilcher Incontro con il passato è il film stasera in tv venerdì 14 agosto 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rosamunde Pilcher Incontro con il passato film stasera in tv: cast

La regia è di Marco Serafini. Il cast è composto da Paula Schramm, Colin Matthews, Angelina Stecher-Williams, Krystian Martinek, Wookie Mayer, Robert Giggenbach, Angela Roy, Jochen Schropp, Raphael Vogt.

Rosamunde Pilcher Incontro con il passato film stasera in tv: trama

Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, il quale però ignora importanti verità sul suo conto.

Rosamunde Pilcher Incontro con il passato streaming

Rosamunde Pilcher Incontro con il passato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

