Black Butterfly è il film stasera in tv domenica 16 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Black Butterfly film stasera in tv: cast

La regia è di Brian Goodman. Il cast è composto da Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Nicholas Aaron, Piper Perabo, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez, Abel Ferrara, Randall Paul, Katie McGovern, Gioia Libardoni.

Black Butterfly film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Paul (Antonio Banderas) è uno sceneggiatore in piena crisi di creatività. Il blocco dell’ispirazione gli è scattato da quando la moglie lo ha lasciato. Diretta conseguenza è anche un disagio economico importante ed anche psicologico che sfocia nella ricerca di consolazione nella bottiglia. Paul, alla ricerca di fondi per sostentarsi, decide di mettere in vendita la sua vecchia casa colonica nel bosco. Trovare un acquirente, però, sembra essere più difficile del previsto e Paul decide di andare a vivere nella sua casa in montagna in attesa di un’illuminazione che tarda ad arrivare.

Mentre sta andando dalla sua agente immobiliare, Laura, Paul taglia la strada a un camionista, che lo segue e lo aggredisce. per fortuna interviene un giovane vagabondo Jack (Jonathan Rhys Meyers), appena uscito di prigione. Tra i due nasce un intenso feeling e lo scrittore lo invita a restare a casa sua. Jack, che vuole aiutare il nuovo amico a ritrovare estro e parole, suggerisce a Paul di scrivere una storia sulla loro amicizia. Paul scava nel profondo alla ricerca di una storia per un film. Intanto l’atteggiamento di Jack diventa sempre più protettivo nei confronti di Paul, mentre in città un’altra donna è scomparsa e la polizia indaga. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Black Butterfly streaming

Black Butterfly streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Black Butterfly film stasera in tv: trailer

