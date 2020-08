R.I.P.D. Poliziotti Dall’Aldilà è il film stasera in tv domenica 16 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

R.I.P.D. Poliziotti Dall’Aldilà film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: R.I.P.D.

USCITO IL: 12 settembre 2013

GENERE: Azione, Poliziesco

ANNO: 2013

REGIA: Robert Schwentke

CAST: Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper, James Hong, Zoe Aggeliki, Stephanie Szostak, Mike O’Malley

DURATA: 96 Minuti

R.I.P.D. Poliziotti Dall’Aldilà film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Il R.I.P. (Rest In Peace) Department è un agenzia dell’aldilà che si occupa della protezione del nostro mondo dalle anime malvagie che si rifiutano di andare nell’oltretomba e vagano ancora sulla Terra. Per far fronte a un gruppo di pericolosi spiriti criminali il comandante dell’Unità, Mildred Proctor, recluta il veterano del R.I.P.D. Roycephus “Roy” Pulsipher, un ex sceriffo del Far West morto un secolo prima, e il poliziotto Nick Walker, assassinato da poco e desideroso di farsi vendetta da solo con il responsabile della sua dipartita. I due detective verranno spediti sulla Terra sotto le sembianze di un vecchio asiatico per il giovane poliziotto e di una bionda mozzafiato per lo sceriffo. Durante le indagini i due si troveranno a dover sventare un complotto volto a creare un apocalisse spettrale.

R.I.P.D. Poliziotti Dall’Aldilà film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo fumetto ideato da Peter M. Lenkov e edito dalla Dark Horse Comics.

La scena della convention finanziaria è stata filmata alla Hynes Convention Center. Il centro è poco lontano da Copley Square, luogo in cui Jeff Bridges è stato quasi ucciso mentre girava Blown Away – Follia esplosiva (1994) durante l’esplosione di un camion.

Zach Galifianakis era stato originariamente scritturato per il ruolo di Roy Powell, ma ha dovuto rifiutare per problemi di incastro con altri progetti.

Jodie Foster era stata considerata per il ruolo di Proctor.

R.I.P.D. Poliziotti Dall’Aldilà streaming

R.I.P.D. Poliziotti Dall’Aldilà streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

R.I.P.D. Poliziotti Dall’Aldilà film stasera in tv: trailer

