Role Models è il film stasera in tv domenica 16 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Role Models film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 22 maggio 2009

GENERE: Commedia

ANNO: 2008

REGIA: David Wain

CAST: Seann William Scott, Paul Rudd, Elizabeth Banks, Christopher Mintz-Plasse, Bobb’e J. Thompson, Jane Lynch, Ken Jeong, Ken Marino, A.D. Miles

DURATA: 99 Minuti

Role Models film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Danny e Wheeler sono due agenti commerciali di una bevanda energetica che propongono agli alunni delle scuole. La loro vita cambia quando vengono condannati a 150 ore di lavoro per la Sturdy Wings, un’associazione di volontariato promotrice di un programma di formazione per bambini e ragazzi problematici..

Role Models film stasera in tv: curiosità

Molte frasi del film sono state improvvisate.

Prima della proposta di Danny, Wheeler gli dice che devono andare alla Blue Valley Middle School. E’ il nome del liceo frequentato in gioventù da Paul Rudd a Overland Park, Kansas.

Il ristorante in cui va Danny è lo stesso usato nella scena finale di Pulp Fiction.

Role Models streaming

Role Models streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Role Models film stasera in tv: trailer

