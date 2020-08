CHICAGO MED 4 EPISODI 20 AGOSTO 2020. Arriva su Italia 1 giovedì 20 agosto 2020 la quarta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 4 trama episodi 20 agosto 2020 su Italia 1

Chicago Med 4 trama episodio 1 La parte migliore di me. Ava Bekker cerca in ogni modo di impedire a Connor di lasciare per sempre il Chicago Med; Will interroga i sentimenti di Natalie sul loro imminente matrimonio. Ethan riceve notizie scioccanti su sua sorella, Emily. Charles piange una perdita. L’episodio 2 è un crossover con Chicago Fire e Chicago P.D. andato in onda a luglio. Leggi la trama

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 4 trama episodi 20 agosto 2020 su Italia 1

Chicago Med 4 trama episodio 3 Situazioni complicate. Chris Davis porta il figlio Ben in crisi respiratoria e con una grave insufficienza renale al Med. Si scopre che Davis ha violato la libertà sulla parola e, anche se è l’unico che può donare un rene al figlio, Gwen e il dottor Lanik si oppongono al trapianto. Intanto Lisa Harris, una donna con una gravidanza extrauterina e con una estesa emorragia addominale, decide di non farsi operare per non mettere a rischio il feto. Sia Natalie che la signorina Curry premono perche’ si operi in quanto la vita del feto è comunque compromessa. Quando però la Curry si accorge che il battito del bambino si è fermato, Lisa accetta l’intervento e viene salvata. Natalie si accorge che il cuore del feto batteva ancora prima che Lisa venisse operata e attribuisce l’errore all’ecografo. Ma il dottor Charles è convinto che la Curry abbia mentito per far sì che Lisa acconsentisse a farsi operare.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 4 trama episodi 20 agosto 2020 su Italia 1

Chicago Med 4 trama episodio 3 Spalle al muro. Natalie segue una paziente che ha bisogno di un trapianto di cellule staminali, ma l’unico donatore compatibile è suo fratello Manny, immigrato senza documenti. All’inizio l’uomo si rifiuta per tutelare la moglie incinta, ma in seguito accetta di salvare la vita a sua sorella. Il dottor Choi e Terry incontrano una paziente che ha sviluppato una dipendenza da antidolorifici, ma Ethan e’ in pensiero per sua sorella che aspetta un figlio da Bernie. I due finalmente si conoscono, grazie anche all’aiuto di April. Connor deve operare un giovane paziente, ma durante l’intervento ha degli attriti con ava. Will riceve una visita da Voight, che gli comunica che i federali lo stanno cercando per i suoi rapporti con Ray Burke.

Chicago Med 4 streaming

Chicago Med 4 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Med 4: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Med 4 basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoMed, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Med 4 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Med 4: link utili