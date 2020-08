HUDSON E REX EPISODI 20 AGOSTO. La serie tv poliziesca canadese che si ispira al celebre telefilm Il commissario Rex torna su Rai 3 giovedì 20 agosto 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hudson e Rex su Rai 3: trama episodi 20 agosto 2020

Hudson e Rex episodio 11 Acqua assassina. Due attivisti fanno irruzione in uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua. Ma qualcosa non va come previsto e l’uomo rimane ucciso. La prima ad essere sospettata è la ragazza che lo accompagnava e che risulta scomparsa dalla notte dell’omicidio, ma le cose sono molto più complicate di così. Charlie riesce a rintracciarla in una casa nel bosco, poco prima che qualcuno attenti alla sua vita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hudson e Rex su Rai 3: trama episodi 20 agosto 2020

Hudson e Rex episodio 12 In fuga dal passato. Nelson ha dei diamanti da vendere, ma la donna che deve comprarli cerca di ucciderlo. Ferito torna a casa e il figlio chiama i soccorsi, anche se lui non vuole. Presto si scopre che l’uomo è ricercato da venti anni per furto di diamanti e per l’omicidio del suo complice. Nelson si dichiara innocente, ma la donna che ha cercato di ucciderlo non ci crede. E’ la figlia del complice, e vuole vendetta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hudson e Rex streaming

La serie tv Hudson e Rex streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Hudson e Rex sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Hudson e Rex basta andare sull’hashtag ufficiale #HudsonERex, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Hudson e Rex e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Hudson e Rex: link utili