L’ultimo Boyscout Missione sopravvivere è il film stasera in tv giovedì 20 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’ultimo Boyscout Missione sopravvivere film stasera in tv: cast

La regia è di Tony Scott. Il cast è composto da Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, Taylor Negron, Danielle Harris, Halle Berry, Billy Blanks, Dick Butkus, Kim Coates, Frank Collison, Badja Djola, Clarence Felder, Ken Kells, Tony Longo, Vern Lundquist, Bruce McGill, Bill Medley, Joe Santos, Chelcie Ross, Lynn Swann, Morris Chestnut.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’ultimo Boyscout Missione sopravvivere film stasera in tv: trama

Joe Hallenbeck vive a Los Angeles e fa l’investigatore privato. Un tempo era uno tra i migliori agenti segreti e tra le sue prodezze ci fu l’aver salvato la vita al Presidente americano. Poi a seguito di uno scontro con un politico Joe ha perso il suo posto di agente e è stato costretto a lavorare come detective privato. Anche la sua vita privata non va bene: è dedito all’alcol, è tradito dalla moglie Sarah e con la figlia Darian ha un pessimo rapporto. Un giorno il suo amico Mike Matthews gli dà l’incarico di proteggere una spogliarellista di colore (Cory).

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma Joe scopre che l’amico è l’amante di sua moglie Sarah. Distrutto dal dolore abbandona la famiglia e si dedica totalmente a svolgere l’incarico aiutato da Jimmy Dix, fidanzato di Cory, che nel frattempo è stata uccisa. Dix, ex terzino della squadra degli Stallion, accusato ingiustamente di giocare dazzardo e drogarsi, è un uomo solo che ha perso moglie e figlio in un incidente d’auto. Joe e Jimmy collaborano insieme e scoprono che dietro il misterioso assassinio della bella Cory opera una losca banda..

L’ultimo Boyscout Missione sopravvivere streaming

L’ultimo Boyscout Missione sopravvivere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’ultimo Boyscout Missione sopravvivere film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili