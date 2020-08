L’uomo che cavalcava nel buio è il film stasera in tv giovedì 20 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’uomo che cavalcava nel buio film stasera in tv: cast

La regia è di Salvatore Basile. Il cast è composto da Terence Hill, Mimmo Mignemi, Francesca Cavallin, Marta Gastini, Marcello Mazzarella, Luciano De Luca, Barbara Livi, Ivo Garrani, Marco Cocci, Manuela Gatti, Emilio De Marchi, Alberto Gimignani.

L’uomo che cavalcava nel buio film stasera in tv: trama

Insegnare a cavalcare era la sua vita. Un’accusa infamante lo ha allontanato da questo mondo, facendogli provare la dura esperienza del carcere. Dopo un esilio volontario lungo 10 anni, Rocco torna alla Scuderia Montidoro, in parte di sua proprietà, per porre una firma che gli fa rinunciare definitivamente alla propria quota. Un tempo, per questa scuderia era stato un addestratore e istruttore di straordinario talento, fino a quando il suo pupillo Fabrizio non morì in un incidente durante una gara, disarcionato da un cavallo che risultò dopato.

Rocco è oggi silenzioso, saggio, profondo, dosa le parole e i gesti con sapienza e nasconde, dietro i suoi occhi limpidi, il dolore non risanato per la morte di Fabrizio. Fedele alla vecchia scuola di addestratori, per lui l’equitazione è più una filosofia di vita che una disciplina sportiva, nella quale uomo e animale entrano in un rapporto simbiotico e sono l’uno la guida dell’altro. Con umiltà e intelligenza si mette un’ultima volta al servizio della Scuderia Montidoro per chiudere i conti col passato e cercare terreno fertile per un futuro forte come una quercia.

L’uomo che cavalcava nel buio streaming

L’uomo che cavalcava nel buio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

