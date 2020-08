Bugiardo Bugiardo è il film stasera in tv venerdì 21 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bugiardo Bugiardo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Liar Liar

GENERE: Commedia

ANNO: 1997

REGIA: Tom Shadyac

CAST: Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper, Cary Elwes, Jennifer Tilly, Amanda Donohe, Jason Bernard, Ben Lemon, Swoosie Kurtz, Chip Mayer, Cheri Oteri, Eric Pierpoint, Mitch Ryan

DURATA: 87 Minuti

Bugiardo Bugiardo film stasera in tv: trama

Fletcher Reede è un avvocato famoso e di successo. Ha impostato il suo lavoro su una regola fondamentale: i fatti non contano nulla, conta solo come vengono raccontati. L’avvocato Fletcher Reede crede che la verità possa essere facilmente cambiata grazie ad una perfetta abilità oratoria. Ecco perche le sue l’arringhe finali arrivano diritte allo scopo. Da questo ha origine il successo di Fletcher, i clienti fanno a gara per essere seguiti da lui. Ma la stessa situazione non si verifica in famiglia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fletcher é infatti separato dalla moglie, che sta risposandosi con un altro uomo. Ama molto il figlioletto Max, al quale promette sempre di stare insieme e costantemente le sue promesse vengono disattese per motivi di lavoro. In occasione del suo compleanno il piccolo Max fa una richiesta particolare al padre: quella di passare una intera giornata senza mentire. La richiesta si avvera, e all’improvviso Fletcher, come colto da raptus, comincia a dire a tutti e in ogni situazione la verità e dalla bocca escono frasi che non avrebbe mai voluto dire…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bugiardo Bugiardo film stasera in tv: curiosità

Le scene sono state girate tutte in California, precisamente a: City Hall di Downtown,

City Jail di South Pasadena, Alhambra, Aeroporto Internazionale di Los Angeles, Studio City presso l’Universal City.

City Jail di South Pasadena, Alhambra, Aeroporto Internazionale di Los Angeles, Studio City presso l’Universal City. Quando nel film Max pone diverse domande al padre per capire se davvero non può dire bugie, gli chiede è è vero che facendo troppe smorfie si rimane con la faccia paralizzata per sempre. Fletcher così risponde che non è vero, anzi “c’è gente che ci campa alla grande facendo le smorfie”. Si riferisce a se stesso, ossia all’attore Jim Carrey celebre per le sue smorfie.

Jim Carrey rifiutò il ruolo di Dr. Evil in Austin Powers – Il controspione per poter realizzare questo film.

Gli autori non hanno mai spiegato il perchè il desiderio di Max si sia realizzato.

Bugiardo Bugiardo streaming

Bugiardo Bugiardo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Bugiardo Bugiardo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/dfQgyTaM5bU

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili