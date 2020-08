COME SORELLE SETTIMA PUNTATA. Venerdì 21 agosto 2020 torna su Canale 5 la fiction turca intitolata in originale Sevgili Geçmis. Scopri trama e anticipazioni sul settimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Come Sorelle settima puntata: trama e anticipazioni 21 agosto 2020

Dopo aver scoperto il piano di fuga di Cahide, Cemal, con una soffiata anonima rivela alla polizia la posizione dell’auto di Tekin Malik. In questo modo Cahide ha solo due opzioni: o lo sposa o denuncerà le figlie alla polizia. Cahide si rende conto che l’unico modo per liberarsi di Cemal è ucciderlo, perciò chiede a Leyla di trovarle una pistola. Intanto Sinan ha scoperto la verita’ sulla morte del padre, e Ipek, Deren e Azra si sentono ormai spacciate quando la polizia gli riferisce di aver trovato l’auto di Tekin Malik.

Convinta che sia stato Sinan, Ipek decide di affrontarlo, ma durante la discussione lui le dichiara il suo amore. Cemal, mentre sta sposare Cahide, trova la pistola nella sua borsa e capisce le sue intenzioni. Quando Cahide si ne rende conto che la pistola non c’e’ più, disperata tenta di provocare un incidente d’auto. I due finiscono in mare. Salvata da un’anziana coppia di pescatori, Cahide torna di nascosto dalle figlie e gli racconta tutta la verità.

Come Sorelle streaming

