Il Burbero è il film stasera in tv venerdì 21 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Burbero film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia

ANNO: 1986

REGIA: Castellano, Pipolo

CAST: Adriano Celentano, Debra Feuer, Franco Diogene, Angela Finocchiaro, Iaia Forte, Percy Hogan, Mattia Sbragia, Francesco Scali, Jean Sorel, Peppe Lanzetta

Il Burbero film stasera in tv: trama

Mary Cimino è una bella cameriera italo-americana che vive e lavora a New York. Quando riceve una telefonata da Firenze dal neo-marito Giulio Machiavelli, scopre che lui è diventato molto ricco in seguito ad un grosso affare. Così la giovane vuole raggiungerlo in Italia. Mary vorrebbe partire subito, ma non ci sono più posti in aereo. Per fortuna e a forza di insistere riesce a farsi cedere un posto da un burbero e misogino avvocato fiorentino, Tito Torrisi (Celentano). Quando Mary arriva a Firenze ha delle sgradite sorprese: suo marito non è lì ad attenderla, la situazione è intricatissima, il marito ha affari con loschi individui e giunge al suicidio. Non le resta che rivolgersi all’avvocato Torrisi, del quale per sbaglio ha preso la valigia.

Il Burbero film stasera in tv: curiosità

L’Avvocato Tito Torrisi ha uno studio legale in Piazza Santa Croce a Firenze.

Nel film vediamo una giovanissima Iaia Forte. Si tratta della ragazza aggredita in casa nello sceneggiato televisivo SOS Polizia. La si vede quando Tito Torrisi cerca di attirare l’attenzione del metronotte visto che è chiudo nell’armadio blindato insieme a Mary.

Quando Tito scopre che la mappa nasconde davvero un tesoro, dice a Mary che si tratta di un quadro del 1300 di valore inestimabile. Si tratta però del celebre La Madonna del Cardellino di Raffaello Sanzio, datato 1500.

Il Burbero streaming

Il Burbero streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Burbero film stasera in tv: trailer

