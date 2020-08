Mai fidarsi di quel ragazzo è il film stasera in tv venerdì 21 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mai fidarsi di quel ragazzo film stasera in tv: cast

La regia è di David DeCoteau. Il cast è composto da Li Eubanks, Jared Scott, Vivica A. Fox, Sophia Katarina, Cole Reinhardt, Galyn Gorg, Michael Paré, Tracy Nelson, MacCallister Byrd, Gina Hiraizumi, Robert Wilson, Helene Udy, Steve Richard Harris, Hilary Shepard, Rib Hillis, Kristine DeBell.

Mai fidarsi di quel ragazzo film stasera in tv: trama

Quando Riley incontra Chris è praticamente colpo di fulmine. Almeno per lei. Il ragazzo, infatti, è molto carino e sembra davvero sensibile. Praticamente perfetto! Ma Riley non ci metterà molto a capire che Chris nasconde un lato oscuro. La domanda è: quanto oscuro?

Mai fidarsi di quel ragazzo streaming

Mai fidarsi di quel ragazzo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

