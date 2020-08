Rosamunde Pilcher Licenza di tradire è il film stasera in tv venerdì 21 agosto 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Rosamunde Pilcher Licenza di tradire: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Rosamunde Pilcher: Lizenz zum Seitensprung

GENERE: giallo / drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Uli Möller

CAST: Anica Dobra, Heio Von Stetten, Teresa Rizos, Christian Wunderlich

Rosamunde Pilcher Licenza di tradire film stasera in tv: trama

In occasione del loro 25esimo anniversario di nozze, Ella e Oscar si lasciano convincere dai loro amici, Alfie e Grace a sperimentare un approccio diverso per ravvivare l’intesa sessuale: permettersi delle scappatelle, ma con il reciproco accordo di non innamorarsi. Ella e Oscar, contagiati dall’euforia del momento, si fanno convincere a provare la cosa. Intanto Lexi, figlia di Oscar ed Ella, è impegnata sentimentalmente con David, figlio di Alfie e Grace.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il rapporto di Lexi con David, nonostante abbiano una figlia Poppy, non funziona. La figlia considera il matrimonio dei genitori un vero esempio, ignara dell’assurdo patto appena stretto tra i genitori. Tuttavia non riesce a reprimere l’attrazione nei confronti dell’affascinante barista Sam che ne ricambiata le attenzioni, ma..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Rosamunde Pilcher Licenza di tradire streaming

Rosamunde Pilcher Licenza di tradire streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili