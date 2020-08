Sarah Kohr Omicidio nell’Altes Land è il film stasera in tv venerdì 21 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sarah Kohr Omicidio nell’Altes Land film stasera in tv: cast

La regia è di Marcus O. Rosenmüller. Il cast è composto da Lisa Maria Potthoff, Marcus Mittermeier, Herbert Knaup, Stephanie Eidt, Rudolf Kowalski, Martin Feifel, Corinna Kirchhoff.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sarah Kohr Omicidio nell’Altes Land film stasera in tv: trama

A seguito di una segnalazione proveniente dalla centrale, Sarah interviene in un laboratorio di analisi biochimiche, e trova una giovane donna riversa a terra, in fin di vita. Il principale sospettato dell’omicidio è Thomas, ex proprietario del laboratorio. Durante il processo che lo vede imputato, l’uomo, professatosi sempre innocente, fugge dal tribunale e prende Sarah in ostaggio per la sua fuga. Sarah riesce a liberarsi e comunica ad Anton la sua intenzione ad occuparsi del caso. Lui non è d’accordo perché anche sua moglie è nella squadra.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sarah Kohr Omicidio nell’Altes Land streaming

Sarah Kohr Omicidio nell’Altes Land streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili