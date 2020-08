5 bambini e It film stasera in tv 22 agosto: cast, trama, streaming

5 bambini e It è il film stasera in tv sabato 22 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

5 bambini e It film stasera in tv: cast

La regia è di John Stephenson. Il cast è composto da Jonathan Bailey, Jessica Claridge, Freddie Highmore, Poppy Rogers, Alec Muggleton, Zak Muggleton, Alexander Pownall, Kenneth Branagh, Zoë Wanamaker, Alex Jennings, Tara Fitzgerald, John Sessions, Duncan Preston, Norman Wisdom.

5 bambini e It film stasera in tv: trama

Cinque giovani fratelli stanno per vivere la più avventurosa estate della loro vita. Spediti a trascorrere le vacanze presso la bizzarra abitazione dello zio Albert, i ragazzi trovano per caso, presso una cava di ghiaia, uno strano folletto di nome Psammead che gli assicura di realizzare ogni giorno un loro desiderio. Dopo l’iniziale eccitazione i ragazzi però scoprono quanto sia difficile scegliere un unico desiderio e quanto inaspettate possano essere le conseguenze delle loro scelte…

5 bambini e It streaming

5 bambini e It streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

