Giù La Testa è il film stasera in tv sabato 22 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Giù La Testa film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Western

ANNO: 1971

REGIA: Sergio Leone

CAST: James Coburn, Romolo Valli, Rod Steiger, Rick Battaglia, Maria Monti, Franco Graziosi, Domingo Antoine, Amato Garbini, John Frederick, Michael Harvey, Poldo Bendandi, Omar Bonaro, Roy Bosier, Antonio Casale, Furio Meniconi, Stefano Oppedisano, Vincenzo Norvese, Nazzareno Natale, Goffredo Pistoni, Memè Perlini, Anthony Vernon, Franco Tocci, Renato Pontecchi, Franco Collace, Biagio La Rocca, Giulio Battiferri, Jean Rougel, Benito Stefanelli, Corrado Solari, Rosita Torosh

DURATA: 154 Minuti

Giù La Testa film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Siamo in Messico nel 1913, durante la rivoluzione. Un peone messicano, Juan Miranda, è un fuorilegge a capo di una banda composta dai suoi cinque figli. Durante un attacco alla sua diligenza, conosce l’irlandese John Mallory che faceva parte dell’I.R.A. e che vuole coinvolgere per svaligiare un banca nella cittadina di Mesa Verde. Juan Miranda però scopre che la banda non è piena d’oro, ma è anzi una prigione per contadini e politici. Si ritrova così a combattere insieme ai rivoltosi dei rivoluzionari Pancho Villa ed Emiliano Zapata.

Dopo aver conquistato Mesa Verde e massacrato le truppe dello spietato colonnello governativo Gunther Resa, quest’ultimo fa uccidere i ribelli rifugiatisi sui monti tra cui i suoi cinque figli. Cercando di assaltare i soldati, Juan Miranda viene catturato e mentre sta per essere fucilato, John Mallory lo salva. Successivamente, mentre i due sono clandestinamente su un treno, alcuni rivoltosi attaccano la carrozza per uccidere un governatore, così Juan e John si ritrovano schierati con loro ancora una volta. A questo punto i due insieme ai rivoltosi si ritrovano a scontrarsi contro i soldati di Gunther Resa. Ed è proprio il colonnello che ferisce gravemente John..

Giù La Testa film stasera in tv: curiosità

Si tratta del secondo film della cosiddetta trilogia del tempo: i precedenti sono C’era una volta il West (1968) e C’era una volta in America (1984).

Gli accadimenti del film si collocano dopo l’omicidio di Madero da parte di Huerta.

Nella versione italiana è stata tagliata la parte della tortura del dottor Villega.

Inizialmente il film doveva essere diretto dall’assistente di Sergio Leone, Giancarlo Santi. La produzione cambiò idea grazie all’insistenza di Rod Steiger e James Coburn.

Giù La Testa streaming

Giù La Testa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Giù La Testa film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=MtAIcLMYNg8

