Ho quasi sposato un Serial Killer è il film stasera in tv sabato 22 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ho quasi sposato un Serial Killer film stasera in tv: cast

La regia è di Nadeem Soumah. Il cast è composto da Krista Allen, Zoë Lillian, Brooklyn Brailsford, Louis Mandylor, Adamo Palladino, Avra Friedman, Betsy Hume, Robert DuBois, Walker Haynes, Kinga Philipps, Jeremy John Wells, Kimberly Stanphill.

Ho quasi sposato un Serial Killer film stasera in tv: trama

La vita di Camille viene sconvolta quando scopre che Rafael, l’uomo che frequenta, in realtà è un pericoloso serial killer che la stampa definisce il “Cacciatore”. Riesce miracolosamente a sfuggire a un tentativo di omicidio. Grazie alla sua testimonianza in tribunale Rafael viene condannato all’ergastolo. Però qualche tempo dopo Rafael evade di prigione. L’FBI decide di far entrare Camille e sua figlia Violet nel programma protezione testimoni. Dovranno cambiare identità e trasferirsi nella cittadina di Willowfield in California.

Qui le due, sicure di essersi lasciate il passato alle spalle, cercano di ricostruirsi una vita facendo nuove conoscenze. Tra queste c’è Brian, un uomo gentile che cerca di aiutarle in ogni modo, sventando persino un tentativo di aggressione. Camille e Violet sono convinte che l’uomo che le ha aggredite sia Rafael. In realtà L’FBI scopre che si tratta di Colin, un giornalista anche lui sulle tracce del “Cacciatore”. L’incubo ritorna quando diventa chiaro che Rafael è riuscito a rintracciarle

Ho quasi sposato un Serial Killer streaming

Ho quasi sposato un Serial Killer streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

