Sing Sing è il film stasera in tv domenica 23 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, curiosità, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sing Sing film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1983

REGIA: Sergio Corbucci

CAST: Enrico Montesano, Adriano Celentano, Marina Suma, Paolo Panelli, Lando Fiorini, Vanessa Redgrave, Rodolfo Laganà, Gianni Minà, Carla Munti, Franco Giacobini, Angela Goodwin, Orsetta Gregoretti, Ugo Bologna, Pietro De Silva, Lucio Rosato, Désirée Nosbusch, Ivana Rumor, Tomoko Tanaka

DURATA: 117 Minuti

Sing Sing film stasera in tv: trama

Dopo una proiezione privata del loro film, in cui interpretano due evasi dal famoso carcere statunitense di massima sicurezza, gli attori Adriano Celentano e Enrico Montesano si scambiano pareri scontenti sulla pellicola a causa dell’evidente flop. Entrambi decidono di proporre due versioni alternative della trama del film. E’ l’occasione per iniziare a narrare due storie esilaranti. Il primo episodio prende il nome di Edoardo. Il protagonista della storia, crede per errore di essere un diretto discendente della Regina Elisabetta d’Inghilterra.La seconda storia vede protagonista la regina Elisabetta II insieme a Montesano…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sing Sing film stasera in tv: curiosità

Le scene ambientate a Buckingham Palace sono girate all’interno del Palazzo Reale di Caserta.

Il personaggio di Oscaro nel secondo episodio, interpretato da Rodolfo Laganà, è in alcuni suoi tratti ispirato a quello di Norman Bates nel celebre film Psycho.

Il film riprende il collaudato format di Qua la mano e Culo e camicia, suddividendosi in due episodi di un’ora l’uno non collegati tra di loro.

Il regista sergio Corbucci, ha collaborato in diverse occasioni con Adriano Celentano in film come Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni, Ecco noi per esempio…, Er più – Storia d’amore e di coltello e Il monaco di Monza.

Sing Sing streaming

Sing Sing streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sing Sing film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=wK_n4w8Ky9Y

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili