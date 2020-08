Take Me Home Tonight film stasera in tv 23 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Take Me Home Tonight è il film stasera in tv domenica 23 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Take Me Home Tonight film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Take Me Home Tonight

USCITO IL: 23 marzo 2012

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2011

REGIA: Michael Dowse

CAST: Anna Faris, Michelle Trachtenberg, Topher Grace, Lucy Punch, Teresa Palmer, Michael Biehn, Nathalie Kelley, Dan Fogler, Robert Hoffman, Chris Pratt

DURATA: 97 Minuti

Take Me Home Tonight film stasera in tv: trama

Siamo negli anni ’80. Matt Franklin, giovane laureato del Massachusetts Institute of Technology, lavora in un videonoleggio e lotta per trovare la sua strada. Barry, il suo migliore amico, fa il venditore d’auto. Un giorno Barry viene licenziato mentre Mat…

Take Me Home Tonight film stasera in tv: curiosità

In Italia al botteghino ha incassato 215 mila euro e in generale è stato un flop.

Il titolo del film è un omaggio all’omonima canzone di Eddie Money e Ronnie Spector (1986) utilizzata nel trailer e nei menu dei Blu-Ray e DVD, ma non nella colonna sonora del film.

Il film all’inizio aveva un altro titolo, Young Americans and Kids in America, titoli di canzoni popolari di David Bowie e Kim Wilde .

Le riprese del film si sono svolte da Febbraio 2007 ad Aprile 2007 in USA in particolare a Phoenix in Arizona.

Take Me Home Tonight streaming

Take Me Home Tonight streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Take Me Home Tonight film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ikWlSs-Uhho

