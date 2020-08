Bianco Rosso e Verdone è il film stasera in tv lunedì 24 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Bianco Rosso e Verdone film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 20 febbraio 1981

GENERE: Commedia

ANNO: 1980

REGIA: Carlo Verdone

CAST: Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati, Giovanni Brusatori, Anna Alessandra Arlorio, Andrea Aureli

DURATA: 116 Minuti

Bianco Rosso e Verdone film stasera in tv: trama

Tre personaggi percorrono l’autostrada del Sole, tutti diretti a Roma per votare: un emigrato meridionale, un padre di famiglia e un giovanotto bonaccione con la nonna a carico. La trasferta risulta disastrosa. La nonna muore, l’emigrato viene derubato e picchiato. E il pater familias si vede soffiare la moglie da un dongiovanni.

Bianco Rosso e Verdone film stasera in tv: curiosità

La commedia è di fatto un road movie ambientato in Italia, nei primi anni ’80, durante un fine settimana elettorale.

La trama, suddivisa a episodi, ruota attorno ai tre personaggi Furio, Mimmo e Pasquale, tutti interpretati da Verdone.

Il film è stato prodotto da Sergio Leone.

Bianco Rosso e Verdone streaming

Bianco Rosso e Verdone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Bianco Rosso e Verdone film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=e3FwMvmfWwQ

Stasera in TV sui social

