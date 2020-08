Out Of Time film stasera in tv 24 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Out Of Time film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Out Of Time

GENERE: Thriller

ANNO: 2003

REGIA: Carl Franklin

CAST: Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain, John Billingsley, Robert Baker, Alex Carter, Elena Maria Garcia, Sharlene Garcia,

Out Of Time film stasera in tv: trama

Il capo della polizia di Banyan Key, minuscola cittadina della Florida, è Matt Whitlock. È un gran lavoratore ed è bravo nella sua professione, ripettato dai colleghi e stimato dai suoi concittadini. Nella vita personale ha dei problemi: prima una separazione temporanea dalla moglie, promossa detective della Anticrimine, poi una relazione con Ann, sposata con un marito violento. Ann, che nel frattempo ha scoperto di essere gravemente malata, muore improvvisamente insieme al marito in uno strano incendio. Matt inizia ad investigare, la sua vita comincia ad essere sconvolta. Man mano che vengono trovati degli indizi, tutti questi portano ad indicare Matt come principale sospettato…

Out Of Time film stasera in tv: curiosità

Il regista Carl Franklin mise tutti gli orologi sul set avanti di un’ora, dando così agli attori l’illusione di essere costantemente “fuori tempo” (out of time).

Nella scena di lotta nell’hotel, si può sentire dalla tv accesa il dialogo dal film La rivincita delle bionde (2001). In particolare la scena in cui Warner rompe con Elle.

Nel film appaiono i nomi della crew: il regista è uno dei nomi apparsi nel registro di chiamate nel telefono; inoltre appaiono anche i produttori Alex Gartner e Neal Moritz, quest’ultimo come impiegato dell’hotel.

