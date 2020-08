Pietro Mennea La Freccia del Sud è il film stasera in tv lunedì 24 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pietro Mennea La Freccia del Sud film stasera in tv: cast

La regia è di Ricky Tognazzi. Il cast è composto da Michele Riondino, Anna Foglietta, Ninni Bruschetta, Giorgio Colangeli, Andrea Tidona, Camilla Filippi, Roberto Citran, Luca Barbareschi, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti, Saadet Aksoy, Olivier Loustau, Elettra Rossiello, Matt Patresi.

Pietro Mennea La Freccia del Sud film stasera in tv: trama

Olimpiadi di Mosca, 1980. Pietro Mennea è ai blocchi di partenza. In un attimo, tutta la vita gli scorre davanti. Barletta. Pietro va a scuola, aiuta il padre Salvatore, e corre già più veloce di tutti. Quando vede in tv Tommie Smith alzare al cielo il pugno chiuso sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi del ‘68, il suo destino è segnato. Il giorno dopo lo nota Carlo Vittori, il miglior tecnico federale italiano, che gli propone di allenarsi a Formia nella Scuola Nazionale di Atletica. L’astro di Monaco ’72 è il russo Valerij Borzov. Pietro, già detentore del record italiano sui 200, si classifica terzo. Un ottimo risultato, ma l’attende uno choc: i terroristi palestinesi sequestrano e uccidono undici atleti israeliani…

Pietro Mennea La Freccia del Sud streaming

Pietro Mennea La Freccia del Sud streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

