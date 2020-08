VODAFONE BATTITI LIVE 2020 QUARTA PUNTATA. Torna anche quest’anno in tv su Italia 1 il Festival di Radionorba con una edizione particolare. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della quarta serata lunedì 24 agosto 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Vodafone Battiti Live 2020 quarta puntata: cantanti e scaletta 24 agosto

L’edizione 18 del Radionorba Vodafone Battiti Live arriva al giro di boa. condotto dal direttore artistico Alan Palmieri insieme a Elisabetta Gregoraci. La webstar Mariasole Pollio metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Mola di Bari. Sul main stage di Otranto saliranno Irama, Annalisa, Francesco Gabbani, The Kolors, Gigi D’Alessio, Clementino, Le Vibrazioni, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Shade, Mr Rain, Emma Muscat e Astol e due fortissimi giovani rapper, Ernia e Il Tre.

Vodafone Battiti Live 2020 quarta puntata: cantanti e scaletta 24 agosto

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, J-Ax da una bellissima spiaggia di Gallipoli, Elodie e Takagi&Ketra dall’affascinante centro storico di Ostuni, Diodato da una suggestiva masseria di Altamura e Gaia nella straordinaria cornice dei trulli di Alberobello.

Vodafone Battiti Live 2020 streaming

Lo show Vodafone Battiti Live 2020 andrà in onda in televisione in differita su Italia 1 come succede ormai da qualche anno. Sarà però possibile seguire la diretta delle serate anche in radio, tv e streaming. SCOPRI COME VEDERE LA DIRETTA

Vodafone Battiti Live 2020 sui social

Vodafone Battiti Live 2020 torna quest’anno più social che mai. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite l’hashtag ufficiale #battitilivetogether. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

