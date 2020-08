Dante’s Peak La Furia Della Montagna è il film stasera in tv martedì 25 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dante’s Peak La Furia Della Montagna film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Dante’s Peak

GENERE: Drammatico

ANNO: 1997

REGIA: Roger Donaldson

CAST: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith, Jeremy Foley, Elizabeth Hoffman, Tzi Ma, Grant Meslov, Brian Reddy, Lee Garlington, Charles Hallahan, Arabella Field, Carol Androsky, Bill Bolender, Kirk Trutner

DURATA: 112 Minuti

Dante’s Peak La Furia Della Montagna film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Lo studioso Harry Dalton viene inviato a studiare l’attività sismica nei pressi di Dante’s Peak. Il ricercatore ben presto si accorge che il vulcano sta per eruttare mettendo in pericolo la città. Informa il sindaco che è Rachel Wando, che gestisce un locale di ristoro ed è madre separata. La donna all’inizio avendo appena siglato un accordo economico con un uomo d’affari, vorrebbe non diffondere allarmismi tra la popolazione. Rachel però è costretta ad ammettere la realtà delle cose e, durante un’assemblea generale dei cittadini, mentre arrivano le prime scosse, cerca di evitare il panico dilagante. Intanto una nube di cenere si avvicina alla città e la terra comincia a tremare. Harry aiuta Rachel a raggiungere i due figli che erano dalla nonna Ruth. Poi il gruppo affronta situazioni rischiosissime e la nonna perde la vita. Quando torna la calma, Harry propone a Rachel e ai ragazzi di partire tutti insieme, come una nuova famiglia.

Dante’s Peak La Furia Della Montagna film stasera in tv: curiosità

Tutte le scene del cratere sono state girate a Mount St. Helens.

Molte degli esterni sono stati girati a Wallace, nell’Idaho. Dante’s Peak e gli scenari attorno sono stati aggiunti in seguito in digitale.

I cani che hanno interpretato Roughy erano ibridi cane-lupo.

Dante’s Peak La Furia Della Montagna streaming

Dante’s Peak La Furia Della Montagna film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

